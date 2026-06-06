شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ، ڈی پی او محمد عابد وڈائچ
ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی اپیل
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عابد وڈائچ نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بھیانک اثرات سے نمٹنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحت مند اور بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔انہوں نے کہا کہ \"درخت لگائیں اور سانس لیں\" کے پیغام کے تحت شجرکاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ، جس کے بغیر ماحولیاتی تحفظ ممکن نہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب آمد کے موقع پر پودا لگا کر شجرکاری مہم کے افتتاح کے دوران کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سمیت دیگر عہدیداران بھی موجود تھے ۔ڈی پی او محمد عابد وڈائچ نے کہا کہ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلیاں ایک بڑا چیلنج بن چکی ہیں، جن کا مقابلہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ہی کیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے شہریوں اور خصوصاً صحافی برادری پر زور دیا کہ وہ اس مہم میں بھرپور حصہ لیں اور کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں تاکہ ماحول کو سرسبز و شاداب اور آلودگی سے پاک بنایا جا سکے ۔تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔