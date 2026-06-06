صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر سے وفد کی ملاقات

  • ملتان
مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر سے وفد کی ملاقات

میلسی(نامہ نگار) مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر چودھری محمد کاشف سے سید شیراز حسین کاظمی چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران ضلع وہاڑی و صدر انجمن تاجران میلسی نے اسلام آباد میں۔۔۔

 ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ملاقات کے دوران راجہ ضیاء الرحمان سیکرٹری مرکزی تنظیم تاجراں پاکستان بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر تنظیمی امور، تاجر برادری کے مسائل اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔سید شیراز حسین کاظمی نے چودھری محمد کاشف کو چودھری طاہر شریف گجر ضلعی صدر وہاڑی کی جانب سے ضلع وہاڑی کے دورے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ جلد دورے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔اس موقع پر سید شیراز حسین کاظمی نے چودھری محمد کاشف کو تاجروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اور چودھری طاہر شریف گجر و اپنی طرف سے گلدستہ بھی پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شدید گرمی میں بد ترین لوڈشیڈنگ ، شہری سراپا احتجاج ، سڑکیں بلاک

مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت

کالجوں میں سامان کی عدم فراہمی سیکریٹری برہم

پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ،کمشنر کراچی

چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے ،آئی جی سندھ

ڈاکٹر کو ملازمت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کالعدم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن