ماں کی ڈانٹ سے بھاگنے والا بچہ بازیاب
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) لاہور کا رہائشی 12 سالہ اکلوتا بیٹا ماں کی معمولی ڈانٹ سے دلبرداشتہ ہو کر ٹرین کے ذریعے خانیوال ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں ریلوے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
اسے بحفاظت تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا۔12 سالہ محمد حسن ولد ہمایوں بابر کو اس کی والدہ سمیرا بی بی نے کسی بات پر ڈانٹا، جس پر وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل آیا اور لاہور سے ٹرین میں سوار ہو کر خانیوال ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔خانیوال ریلوے اسٹیشن پر معمول کے گشت کے دوران ایس ایچ او ریلوے شفاقت علی شاہ نے بچے کو اکیلا اور پریشان حال دیکھ کر اس سے پوچھ گچھ کی، جس پر معلوم ہوا کہ وہ گھر سے ناراض ہو کر لاہور سے یہاں پہنچا ہے ۔