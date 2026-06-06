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عالمی یوم ماحولیات پر شجاع آباد میں آگاہی واک کا انعقاد

  • ملتان
عالمی یوم ماحولیات پر شجاع آباد میں آگاہی واک کا انعقاد

شجاع آباد(نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ثناء رام چند اور ستھرا پنجاب شجاع آباد کے زیر اہتمام عالمی یوم ماحولیات کے اتی آلودگی کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا۔

موقع پر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد شہریوں میں ماحولیات کے تحفظ اور شجرکاری کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔تفصیلات کے مطابق منیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی ملتان ذوالفقار احمد کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ثناء رام چند کی زیر نگرانی یہ واک منعقد کی گئی۔ واک کی قیادت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی فرخ عدنان نے تحصیل منیجر ڈائیوو حمزہ بھنڈر اور کامران خان کے ہمراہ کی۔آگاہی واک میں سینئر صحافی عبدالمالک آرائیں، ذیشان شاہ اور راؤ شکیل سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ماحول کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور کہا کہ شجاع آباد کو ماحولیاتی لحاظ سے مثالی شہر بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے ۔ واک کے دوران شہریوں کو صفائی، شجرکاری اور ماحولی

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