زمیندار کے تشدد سے محنت کش جاں بحق، مقدمہ درج
پولیس پر عدم گرفتاری کا الزام، لواحقین کا وزیراعلیٰ سے نوٹس کا مطالبہ
گگو منڈی(نامہ نگار) نواحی گاؤں 263 ای بی میں مبینہ طور پر زمیندار کے بہیمانہ تشدد سے ایک محنت کش جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔تفصیلات کے مطابق مقتول محمد اقبال ولد غلام محمد اپنے گھر کی تعمیر میں مصروف تھا کہ اسی دوران گاؤں کے نمبردار جہانگیر ولد محمد ریاض لاڑ سے اس کی معمولی تلخ کلامی ہو گئی۔ بات بڑھنے پر مبینہ طور پر نمبردار جہانگیر نے اپنے بیٹے عبدالقیوم لاڑ اور بیوی نسرین بی بی کے ہمراہ محمد اقبال پر تشدد شروع کر دیا۔بتایا جاتا ہے کہ ملزمان کے تشدد کے باعث محمد اقبال زمین پر گر گیا، جس کے بعد اسے سینے کے مقام پر لاتیں ماری گئیں۔ مقتول نے جان بچانے کی کوشش کی اور منت سماجت بھی کرتا رہا، تاہم وہ شدید تشدد برداشت نہ کر سکا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔عینی شاہدین کے مطابق واقعے کے دوران گاؤں کے لوگ دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے جبکہ مبینہ طور پر ملزمان کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔لواحقین نے الزام عائد کیا ہے کہ تھانہ صدر بورے والا پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے تاہم تاحال بااثر ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزمان انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔متاثرہ خاندان نے وزیراعلیٰ پنجاب سے واقعے کا فوری نوٹس لینے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔