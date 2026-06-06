کسانوں کو ریلیف نہ ملنے پر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان
میلسی کسان اتحاد کی پریس کانفرنس، سر پر کفن باندھ کر احتجاج کی دھمکی دی
میلسی(نامہ نگار) کسان اتحاد (عوامی پارٹی)کے مرکزی چیئرمین عبدالرؤف تتلہ نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے آئندہ بجٹ میں کسانوں کو ریلیف نہ دیا تو پورے ملک میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی اور ہر ضلع میں ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑی کر کے روڈ بلاک کیے جائیں گے ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار میلسی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کے باعث زراعت شدید بحران کا شکار ہے جبکہ ملکی معیشت بھی تیزی سے زوال پذیر ہو رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر بجٹ میں کسانوں کے مسائل حل نہ کیے گئے تو اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور سر پر کفن باندھ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑی جائے گی۔اس موقع پر کسان اتحاد کے مرکزی جنرل سیکرٹری شہباز احمد چیمہ، ضلعی صدر جھنگ محمد رمضان نول اور مرکزی سینئر نائب صدر شبو خان بلوچ نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ کسانوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔پریس کانفرنس میں کسان اتحاد جنوبی پنجاب کے صدر ملک شہزاد کھوارہ، جنرل سیکرٹری محمد عمران خان بلوچ، تحصیل میلسی کے صدر ڈاکٹر رانا اے ڈی، چیئرمین ملک عبدالرؤف اثڑ، میاں ضرار احمد سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔پریس کانفرنس کے بعد مرکزی چیئرمین چوہدری عبدالرؤف تتلہ اور دیگر رہنماؤں نے میلسی پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران صدر سجاد احمد سعیدی، جنرل سیکرٹری میاں ندیم ممتاز اور دیگر کو مبارکباد بھی دی۔