صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6 افراد کیخلاف کارروائی،بھاری مقدار میں شراب،اسلحہ برآمد

  • ملتان
6 افراد کیخلاف کارروائی،بھاری مقدار میں شراب،اسلحہ برآمد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )پولیس کی غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں، 6 افراد سے بھاری مقدار میں شراب وناجائز اسلحہ برآمد ۔

 کوٹ ادو سرکل پولیس نے سندیلہ چوک عیدگاہ روڈ دائرہ دین پناہ پتل موڑ سے دوران گشت عبدالقدوس سے 20 لیٹر، نادر سے 30 لیٹر فرقان سے 25 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی جبکہ چھپری اڈے پر عرفان سے 30 بور پسٹل دو گولیاں،سٹی میرج ہال کے قریب مدثر عباس سے 30 بور پسٹل دو گولیاں اوربخاری پھاٹک پر عبدالحکیم سے 30 بور پسٹل اور دو گولیاں برامد کر لیں ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کر لیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی محکمہ صحت کیلئے بڑا چیلنج

جناح ہسپتال :ساہیوال کی مریضہ کو 15روز سے بیڈ نہ مل سکا

نادہندگان کے خلاف آپریش،208املاک سربمہر

گرمی بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان

کرسچین طالبہ کی بازیابی، درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکا حکم

83 فیصد فضائی آلودگی کی وجہ ٹرانسپورٹ قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس