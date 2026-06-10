صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی بی کے عوام نے جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا، مظہر رخسار

  • ملتان
جی بی کے عوام نے جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا، مظہر رخسار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے جمہوریت، ترقی اور عوامی خدمت کے حق میں فیصلہ دیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے ایسی حکومت تشکیل دے گی جو خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست مفاہمت اور جمہوری سوچ پر مبنی ہے جو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے ۔مہر مظہر رخسار سیال نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی امنگوں کی ترجمان بن کر ملک و قوم کی خدمت کرتی رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

رانا احسان افضل خان کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا دورہ

ریلوے ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج، نعرے بازی

مون سون سے قبل نکاسی آب منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت

بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے :جماعت اسلامی

ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ میں نرسنگ سٹوڈنٹس کا احتجاج

کمیونٹی پولیسنگ کے تحت طلبہ کیلئے گپ شپ سیشن، کیریئر رہنمائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر