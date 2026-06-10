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بوگس چیک ، امانت میں خیانت آٹھ افراد کیخلاف مقدمات

  • ملتان
بوگس چیک ، امانت میں خیانت آٹھ افراد کیخلاف مقدمات

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے بوگس چیک اور امانت میں خیانت کے مختلف واقعات میں آٹھ افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔تفصیلات کے مطابق چہلیک پولیس کو کاشف نے بتایا کہ ملزم شہزاد اور اکرم سے رقم کی وصولی کے لیے چیک دیا گیا۔

 جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔ اسماعیل نے اسی تھانے میں شکایت درج کراتے ہوئے بتایا کہ ملزم شریف نے لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دیا جو کیش نہ ہو سکا۔گلگشت پولیس کو فرقان نے بیان دیا کہ ملزم رضا نے رقم کے عوض چیک دیا تاہم بینک سے وہ قابلِ وصول نہ رہا۔ مخدوم رشید پولیس کو کامران نے بتایا کہ ملزموں نے اشیاء خرید کر پیسے ادا نہیں کئے اور امانت میں خیانت کی۔اسی طرح تھانہ بدھلہ سنت میں قیصر نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم عابد حسین نے امانت میں خیانت کرتے ہوئے قانونی خلاف ورزی کی۔

 

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