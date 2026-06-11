صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم الحرام، میپکو کا بجلی بلا تعطل فراہمی کا فیصلہ

  • ملتان
محرم الحرام، میپکو کا بجلی بلا تعطل فراہمی کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے جنوبی پنجاب میں محرم الحرام 2026 کے دوران، خصوصاً یومِ عاشور پر مجالس اور جلوسوں کے راستوں پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔۔۔

انہوں نے ریجن کے تمام آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی ہے کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ کمیٹیوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے محرم الحرام کے دوران بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے جامع انتظامات مکمل کئے جائیں۔ہدایت نامے کے مطابق تمام ڈویژنوں اور سب ڈویژنوں میں مجالس، امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کی نشاندہی کرکے ان علاقوں کو خصوصی توجہ دی جائے ۔ ایگزیکٹو انجینئرز اپنے اپنے ڈویژن میں بجلی کی فراہمی کے مکمل ذمہ دار ہوں گے جبکہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے لیے فوکل پرسن بھی مقرر کئے جائیں گے ۔امام بارگاہوں اور مجالس کو بجلی فراہم کرنے والے ٹرانسفارمرز اور نیٹ ورک کی فوری مرمت اور مینٹیننس کی ہدایت بھی کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے ۔ جلوسوں کے راستوں میں لٹکتی یا ڈھیلی تاروں کو فوری درست کرنے پر زور دیا گیا ہے ۔چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ تمام افسر اور عملہ دورانِ محرم اپنی ڈیوٹی پر موجود رہے گا اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے گا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے متبادل پلان تیار کرنے ، جنریٹرز کو فعال رکھنے اور ایمرجنسی سامان کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

شدید گرمی کے باعث امراض میں اضافہ، بچے زیادہ متاثر، ہسپتالوں میں رش

ماس ٹرانزٹ کوریڈور ترقی کا سنگ میل ثابت ہوگا : کمشنر

وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع سے صدر گجرات چیمبر کی ملاقات

سیشن جج شاہدہ سعید پریزائیڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ 7 گوجرانوالہ تعینات

کرکٹ کے عالمی کھلاڑیوں کی ایڈوائزر برسلز پولیس محمد ناصر سے ملاقات

تتلے عالی : دھان کی موٹی کی کاشت میں تیزی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن