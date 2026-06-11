صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹر میں دو اہلکاروں کی ہلاکت پر نوٹس،ایم ڈی واسا معطل

  • ملتان
گٹر میں دو اہلکاروں کی ہلاکت پر نوٹس،ایم ڈی واسا معطل

سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب کا شفاف انکوائری کا حکم،مقدمہ درج، تحقیقات جاری

لودھراں (سٹی رپورٹر) لودھراں میں گٹر صفائی کے دوران دو واسا اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کے واقعہ کا سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نے نوٹس لے لیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔تفصیلات کے مطابق سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نے واقعہ میں غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف فوجداری دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے لودھراں کے ایم ڈی واسا جاوید اختر کو معطل کر دیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات میں غفلت کسی صورت قابل معافی نہیں۔سیکرٹری ہاؤسنگ کی ہدایت پر ایم ڈی واسا، سائٹ انچارج اور سپروائزر کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ حکام کے مطابق جاوید اختر، روشن ریحان اور علی رضا کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت محکمانہ انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے ۔حکام نے واضح کیا ہے کہ واقعہ کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی کمی،تاچپورہ واٹر ٹینک منصوبہ تاخیر کا شکار

سپیکر ملک احمد کا ہوم اکنامکس یونیورسٹی کادورہ

ایل این جی گھریلو کنکشن ، 2لاکھ درخواستیں التوا کاشکار

گرمی:لیسکو کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیرا علانیہ بندش

ایم بی بی ایس ،بی ڈی ایس کی نشستوں میں اضافے کیلئے مراسلہ

واسا:پانی کے بلوں کی ادائیگی کیلئے راست کیو آر سسٹم متعارف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن