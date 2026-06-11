صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں لین دین تنازع پر فائرنگ، دو افراد قتل

  • ملتان
مظفرگڑھ میں لین دین تنازع پر فائرنگ، دو افراد قتل

موٹرسائیکل کے معاملے پر جھگڑا، ایک شخص زخمی بھی ہوا، ملزم فرار

مظفرگڑھ (اے پی پی) تھانہ شاہ جمال کی حدود میں موٹرسائیکل کے لین دین کے تنازع پر فائرنگ کے واقعہ میں دو افراد قتل جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ ہیڈ 76 کے علاقے میں پیش آیا جہاں آصف نامی شخص نے مبینہ طور پر لین دین کے تنازع پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں عرفان اور فرحان موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ اعظم شدید زخمی ہو گیا۔واقعے کے بعد ملزم آصف موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔پولیس کے مطابق تھانہ شاہ جمال میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق فریقین آپس میں رشتہ دار ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نمل میں ریاضی کے حالیہ رجحانات پر قومی کانفرنس کا انعقاد

اسلام آباد صحت سہولت پروگرام دوبارہ شروع کردیا:مصطفی کمال

محرم الحرام ،راولپنڈی میں 312افراد فورتھ شیڈول میں شامل

چیئرمین سینیٹ کا پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ،مری حادثہ پر افسوس کا اظہار

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچری شہر یو ں کی درخواستوں پر احکا ما ت جا ری

آئیسکو کا آج کیلئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن