صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن یونیورسٹی میں آن لائن ہنر مندی کورسز شروع

  • ملتان
اوپن یونیورسٹی میں آن لائن ہنر مندی کورسز شروع

داخلوں کی آخری تاریخ 3 جولائی مقرر، کلاسز 10 جولائی سے ہوں گی

ملتان (خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سینٹر فار لائف لانگ لرننگ (CLL)نے iSkills کے اشتراک سے جدید آن لائن ہنر مندی کورسز شروع کر دیئے ہیں۔ ان کورسز کا مقصد نوجوانوں اور کاروباری افراد کو ڈیجیٹل معیشت سے متعلق عملی مہارتیں فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بہتر روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں اور آن لائن کاروبار کے ذریعے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔پروگرام کے تحت ای کامرس اینڈ بزنس آٹومیشن، یوٹیوب آٹومیشن اینڈ مونیٹائزیشن، اور ایٹسی مارکیٹ پلیس اینڈ ڈیجیٹل پروڈکٹس بزنس کے کورسز پیش کئے جائیں گے ۔ ہر کورس کی مدت تین ماہ ہوگی جبکہ کامیاب شرکاء کو تین ماہ تک پوسٹ کورس سپورٹ بھی فراہم کی جائے گی۔یونیورسٹی کے مطابق ہر کورس کی فیس 15 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔ ماہر ٹرینر تنویر نندلہ شرکاء کو جدید اور عملی مہارتوں کی تربیت دیں گے تاکہ وہ عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ میں مؤثر انداز میں کام کر سکیں۔داخلے کے لئے کم از کم تعلیمی قابلیت میٹرک مقرر کی گئی ہے ۔ داخلوں کا آغاز 8 جون 2026 سے ہو چکا ہے جبکہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 جولائی 2026 ہے ۔ پہلی کلاس 10 جولائی 2026 سے شروع ہوگی۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی کمی،تاچپورہ واٹر ٹینک منصوبہ تاخیر کا شکار

سپیکر ملک احمد کا ہوم اکنامکس یونیورسٹی کادورہ

ایل این جی گھریلو کنکشن ، 2لاکھ درخواستیں التوا کاشکار

گرمی:لیسکو کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیرا علانیہ بندش

ایم بی بی ایس ،بی ڈی ایس کی نشستوں میں اضافے کیلئے مراسلہ

واسا:پانی کے بلوں کی ادائیگی کیلئے راست کیو آر سسٹم متعارف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن