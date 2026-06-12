سینئر کلرک اکرام قریشی ریٹائر ڈ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس خانیوال کے سینئر کلرک محمد اکرام قریشی 41 سالہ کامیاب، باوقار اور شاندار سرکاری ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔
اس موقع پر ان کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس میں ایک مختصر مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد سلمان خالد تھے ۔ تقریب میں محکمہ اطلاعات کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین، عزیز و اقارب اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔