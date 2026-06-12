صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد صہیب انور کو ایلومنائی ایکسی لینس ایوارڈ سے نوازدیا گیا

  • ملتان
محمد صہیب انور کو ایلومنائی ایکسی لینس ایوارڈ سے نوازدیا گیا

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) انتظامی امور کے ماہر محمد صہیب انور کو ان کی تعلیمی، پیشہ ورانہ اور سماجی خدمات کے اعتراف میں ایلومنائی ایکسی لینس ایوارڈ 2026 گزشتہ روز ایک پروقار تقریب میں دیا گیا۔۔۔

 یہ ایوارڈ ڈائریکٹر کامسیٹس وہاڑی کیمپس ڈاکٹر معروف شاہ اور جی ایم ریکٹر سیکرٹریٹ اسلام آباد نوید اے خان نے بطور مہمانِ خصوصی پیش کیا، محمد صہیب انور نے اس اعزاز کو اپنے اساتذہ، والدین اور جنوبی پنجاب کی فخر سابق وفاقی وزیر و ایم این اے محترمہ تہمینہ دولتانہ کے نام کردیا۔ تے ہوئے کہا کہ ان کی بصیرت اور اعلیٰ تعلیمی خدمات کے وژن کی بدولت وہاڑی جیسے شہر میں انٹرنیشنل معیار کی یونیورسٹی کے قیام سے نوجوانوں کو معیاری تعلیم کے مواقع میسر آئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تعطیلات میں ہاسٹلز کی بندش کیخلاف طالبات کامظاہرہ

لیسکو ریجن میں روزانہ درجنوں ٹرانسفارمر خراب ہونے لگے

پنجم امتحانات بھی مرکزی نظام کے تحت کرانیکی تیاریاں

یونیورسٹی آف لاہور کا فائیوسٹار ریٹنگ اور ریٹڈ ایکسیلنٹ کااعزاز

علماباہمی احترام کی روایت زندہ کریں:ڈاکٹر طاہرالقادری

وزیرتوانائی فیصل ایوب کھوکھر کا خصوصی معاون ثانیہ عاشق کے دفتر کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ