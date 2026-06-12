صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریڈ چیمبر کے الیکشن ایک ماہ کیلئے ملتوی کرنے کا اعلان

  • ملتان
ٹریڈ چیمبر کے الیکشن ایک ماہ کیلئے ملتوی کرنے کا اعلان

کنورژن فیسوں کی مد میں دکانیں سیل کرنے کے اقدام کی شدید مذمت

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) ٹریڈ چیمبرز کا اہم اجلاس صدر شیخ محمد اکمل کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں جنرل سیکرٹری محمد سلیم پراچہ اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں تاجر تنظیموں کی درخواست پر الیکشن کی تاریخ 10 جون سے بڑھا کر 10جولائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ٹی ایم اے کی جانب سے نقشہ اور کنورژن فیسوں کی مد میں دکانیں سیل کرنے کے اقدام کی شدید مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ ان فیسوں میں فوری طور پر کمی کی جائے اور دکانیں بند کرنے کے بجائے چیمبر قیادت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں۔ اس موقع پر تاجر رہنماؤں نے ماڈل بازار کے کام سے کاروباری سرگرمیوں پر ہونے والے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ اور زور دیا کہ پورے شہر کے بازار ایک ساتھ اکھاڑنے کے بجائے مرحلہ وار پہلے ایک بازار کا کام مکمل کیا جائے اور بعد ازاں دوسرے بازار پر کام شروع کیا جائے تاکہ تاجروں کو غیر ضروری مشکلات سے بچایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تعطیلات میں ہاسٹلز کی بندش کیخلاف طالبات کامظاہرہ

لیسکو ریجن میں روزانہ درجنوں ٹرانسفارمر خراب ہونے لگے

پنجم امتحانات بھی مرکزی نظام کے تحت کرانیکی تیاریاں

یونیورسٹی آف لاہور کا فائیوسٹار ریٹنگ اور ریٹڈ ایکسیلنٹ کااعزاز

علماباہمی احترام کی روایت زندہ کریں:ڈاکٹر طاہرالقادری

وزیرتوانائی فیصل ایوب کھوکھر کا خصوصی معاون ثانیہ عاشق کے دفتر کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ