صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب کے نوجوان موسمیاتی تبدیلی کیخلاف متحرک

  • ملتان
جنوبی پنجاب کے نوجوان موسمیاتی تبدیلی کیخلاف متحرک

200 نوجوانوں نے حکمرانی، ماحولیات اور مقامی ترقی پروگرام میں شرکت کی

 ملتان (لیڈی رپورٹر)جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے تقریباً 200 نوجوانوں نے موسمیاتی تبدیلی، جمہوری طرز حکمرانی اور مقامی ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے منعقدہ تربیتی و آگاہی پروگرام میں شرکت کی۔یورپی یونین کے مالی تعاون سے پیلڈاٹ اور سوشل یوتھ کونسل آف پیٹریاٹس کے اشتراک سے منعقدہ دو روزہ اجلاسوں میں مظفرگڑھ، لیہ، جھنگ اور کوٹ ادو کی ضلعی یوتھ اسمبلیوں کے ارکان شریک ہوئے ۔ نوجوانوں نے منتخب نمائندوں، ماہرین اور سرکاری حکام سے مختلف امور پر مکالمہ بھی کیا۔شرکا نے پارلیمانی طرز کے مباحثوں، شہری تعلیم، ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سیشنز میں حصہ لیا جبکہ مقامی حکومت میں نوجوانوں کی مؤثر شمولیت کے حق میں قراردادیں منظور کیں۔مقررین نے کہا کہ نوجوان جمہوری استحکام، ماحولیاتی تحفظ اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے سربراہ برائے تعاون جیرون ولیمز نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو موسمیاتی اور طرز حکمرانی سے متعلق چیلنجز کے حل میں مؤثر شراکت دار بنایا جانا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10 کلو آٹا کا تھیلا مزید 50 روپے مہنگا کردیا گیا

طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہترین تربیتی ماحول فراہم کیا جائے ،کمشنر

ایس پی انوسٹی گیشن کے رات کوتھانوں کے دورے

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا ریڑھی بازار کا دورہ

ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک

مجالس اور امام بارگاہوں میں صفائی اور لائٹنگ کے انتظامات کویقینی بنا یا جا ئے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن