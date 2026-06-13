وفاقی بجٹ عوام کیلئے مایوس کن ، عبدالقاد رشاہین
ریلیف کی بجائے عوامی مشکلات بڑھانے والا بجٹ دیا گیا، خواجہ رضوان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے رہنماؤں نے وفاقی بجٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے محنت کشوں، ملازمین، پنشنرز اور متوسط طبقے کے لئے مایوس کن اور عوام دشمن بجٹ قرار دیا ہے ۔چیف کوآرڈینیٹر عبدالقادر شاہین، سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم، رانا محمد انتظار اور محمد سلیم مغل نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ملک مہنگائی، بے روزگاری، بڑھتے یوٹیلیٹی بلوں اور معاشی مشکلات کا شکار ہے ، ایسے میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ایسا بجٹ پیش کیا گیا جو مسائل میں مزید اضافہ کرے گا۔رہنماؤں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 50 فیصد اضافے ، ای او بی آئی پنشن دوگنا کرنے ، کم از کم اجرت 50 ہزار روپے مقرر کرنے اور الاؤنسز بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا، مگر تجاویز نظر انداز کر دی گئیں۔انہوں نے قومی اداروں کی نجکاری، آؤٹ سورسنگ پالیسیوں اور عوامی اداروں کو نجی تحویل میں دینے کے اقدامات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی عوامی حقوق کے تحفظ کے لئے ہر جمہوری فورم پر آواز بلند کرتی رہے گی۔