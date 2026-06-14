صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کو مستردکرتی ہے :مظہر رخسار

  • ملتان
پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کو مستردکرتی ہے :مظہر رخسار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے۔۔۔

 کہاکہ پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کو ایک ملازمین دشمن بجٹ قرار دے کر اس کو مسترد کرتی ہے یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ پیپلز پارٹی نے تنخواہوں اور پنشن میں کم از کم 50 فیصد اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری ملازمین کے تمام ایڈہاک ریلیف ضم کر کے ان کے پے سکیل ریوائز کئے جائیں۔ اور ان پر منجمد ہاوس رینٹ، میڈیکل وکنوینس الاونس دیا جائے انکم ٹیکس کی چھوٹ کی ابتدائی حد 12 لاکھ مقرر کی جائے تاکہ چھوٹے ملازمین کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ،ٹوکن ٹیکس نادہندگان کیخلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت

آئی جی اسلام آباد کا ریڈ زون کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کائنات اظہر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا

ہوائی فائرنگ کرنیوالے دو افراد گرفتار

راولپنڈی ،مختلف کارروائیاں، 7افراد گرفتار، 55لٹر شراب اور اسلحہ برآمد

مورگاہ پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل