صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہسپتال میں مردہ خانہ اور پوسٹ مارٹم کی سہولت کی فراہمی کا مطالبہ

  • ملتان
تحصیل ہسپتال میں مردہ خانہ اور پوسٹ مارٹم کی سہولت کی فراہمی کا مطالبہ

چوک سرور شہید (نمائندہ دنیا) تحصیل ہسپتال چوک سرور شہید میں مردہ خانہ (مورچری) اور پوسٹ مارٹم کی سہولت نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔۔۔۔

شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں فوری طور پر مردہ خانہ اور پوسٹ مارٹم کی مستقل سہولت فراہم کی جائے ۔ شہریوں کے مطابق کسی بھی حادثے ، قتل یا دیگر وجوہات کے باعث جب میت ہسپتال لائی جاتی ہے تو پوسٹ مارٹم کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے میت کئی گھنٹے تک ہسپتال میں پڑی رہتی ہے۔ ا اس حوالے سے شہریوں اور تاجر رہنماؤں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

الٰہ دین پارک کو اربن فاریسٹ میں تبدیل کرنے کااعلان

ماحولیاتی تحفظ وقت کی بڑی ضرورت ،گورنر

مردہ جانوروں کی چربی سے تیل گھی بنانے والی فیکٹری سربمہر

آزاد کشمیر میں افراتفری سے صرف دشمن کا فائدہ، تنظیم اسلامی

محکمہ فنانس سے ٹی ایم سیز کو فنڈز کی فراہمی کی رپورٹ طلب

دریائے سندھ میں پانی کی شدید قلت، بحران سنگین ہوگیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل