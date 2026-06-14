صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر4ڈرائیورز کیخلاف مقدمات

  • ملتان
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر4ڈرائیورز کیخلاف مقدمات

گگو منڈی (نامہ نگار) ٹریفک پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور شاہراہ عام پر ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والے۔۔۔

 ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 4 ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس سرکل بوریوالا نے لاری اڈا گگو منڈی اور مین ملتان روڈ پر دوران گشت مختلف بسوں اور ویگنوں کے ڈرائیوروں کو متعدد بار تنبیہ کی کہ وہ سڑک کے درمیان گاڑیاں کھڑی کر کے سواریاں نہ بٹھائیں اور نہ اتاریں، تاہم ہدایات پر عمل نہ کرنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور محمد ریاض، ڈرائیور عبدالغفار، ڈرائیور آصف منظور اور ڈرائیور محمد عمران کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

امریکہ ‘ ایران تنازع سے چاول مارکیٹ کمزور:عبد الحمید

سٹیلائٹ ٹاؤن ماڈل مارکیٹ منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت

ڈی پی او حافظ آ باد کا مبینہ طورپر سیاسی دبائو پر تبا دلہ

سیالکوٹ:ریسکیو 1122اور دیگر اداروں کی سیلاب سے نمٹنے کی مشق

حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کیلئے اقدامات کر رہی :منشا اللہ بٹ

ڈپٹی کمشنر اور اے سی وزیرآباد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل