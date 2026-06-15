صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نصیر احمد پیپلز ہیومن رائٹس ونگ لاہور کے صدر منتخب

  • ملتان
نصیر احمد پیپلز ہیومن رائٹس ونگ لاہور کے صدر منتخب

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نصیر احمد کو پیپلز ہیومن رائٹس ونگ لاہور کا صدر منتخب کیے جانے پر پارٹی کے مقامی رہنماؤں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 اور اسے نظریاتی و وفادار کارکنوں کی حوصلہ افزائی قرار دیا ہے۔اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ڈی جی خان ڈویژن کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری غلام یسین خان گوگانی، سابق سٹی صدر کوٹ ادو ساجد زمان خان نیازی اور ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات ساجد نذیر بھٹہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ نصیر احمد بھٹو کے فلسفے کے سچے پیروکار اور مخلص جیالے ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کا پرچم بلند رکھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے نو تعمیر عظیم پورہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا

شہر قائد کے گمبھیر مسائل پرمقامی ہوٹل میں ڈائیلاگ

وفاق کراچی کیلئے 500 ارب کے پیکیج کا اعلان کرے ،جماعت اسلامی

تھر میں پانی، روزگار نایاب، حکمراں دعوے کررہے ، حلیم عادل

کراچی:پولیس مقابلہ،زخمی کار لفٹرز 2مسروقہ گاڑیاں چھوڑ کرفرار

دڑو:پانی چوری الزام پر6بااثر افراد سمیت 12کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر