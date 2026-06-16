صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی بی اے سردار پور جھنڈیر سب ڈویژن کے انتخابات عمران بشیر چیئرمین منتخب

  • ملتان
سی بی اے سردار پور جھنڈیر سب ڈویژن کے انتخابات عمران بشیر چیئرمین منتخب

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) آل پاکستان واپڈا الیکٹرک ورکرز یونین (سی بی اے ) کے میلسی سردار پور جھنڈیر سب ڈویژن کے انتخابات مکمل ہو گئے ۔

 چیئرمین کے عہدے کے لیے ہونے والے سخت مقابلے میں عمران بشیر نے 32 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ ان کے مدمقابل حافظ افتخار نے 30 ووٹ حاصل کیے ۔ وائس چیئرمین کے عہدے پر مہر غلام مرتضیٰ اور میاں افتخار احمد نے 31، 31 ووٹ حاصل کیے ، جس کے بعد ٹاس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا اور پہلے سال مہر غلام مرتضیٰ جبکہ دوسرے سال میاں افتخار احمد خدمات انجام دیں گے ۔ سیکرٹری کے عہدے پر محمد عباس 32 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے اصغر علی نے 33 ووٹ حاصل کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ٹی سی اور پی ایس ڈبلیو کے مابین معاہدہ

ڈینگی کو روکنے کیلئے ایس او پیز پر عملدرآمد کی ہدایت

ایک کروڑ سے زائد مستحق خاندانوں کو بھکاری کہنا افسوس ناک ،روبینہ خالد

ایس ایس پی ملک اعجاز ریٹائر ڈی آئی جی کی جانب سے شیلڈ پیش

ڈی آئی جی کا ریڈزون میں ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،چیکنگ سخت کرنیکی ہدایت

فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ