صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4افراد سے دیسی شراب ایک سے اسلحہ برآمد

  • ملتان
4افراد سے دیسی شراب ایک سے اسلحہ برآمد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سرکل پولیس نے منشیات فروشوں اور اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دوران گشت چار افراد سے دیسی شراب جبکہ ایک ملزم سے اسلحہ برآمد کر لیا۔

 تھانہ صدر، تھانہ سٹی اور دائرہ دین پناہ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں محمد ریحان سے 20لیٹر، محمد عرفان سے 30 لیٹر، غلام مصطفی سے 30 لیٹر اور محمد آصف سے 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کی۔ اے ایس آئی عبدالرؤف سے 30بور پستول اور دو گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ایکسائز میں ٹائوٹ مافیا، پرائیویٹ افراد کی دیہاڑیاں

کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل سنے ،احکامات جاری

واسا کا محرم الحرام کے دوران خصوصی انتظامات کا فیصلہ

تصدیق شدہ بیج غذائی تحفظ کیلئے ناگزیر :وی سی زرعی یونیورسٹی

زرعی یونیورسٹی کا سموک ورگ فری ہاسٹل پالیسی کے نفاذ کا اعلان

نجی ہسپتال میں انسدادِ ڈینگی ڈے ، آگاہی واک کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ