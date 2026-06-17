صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانی سنٹر میں شدید گرمی سے طالبہ بے ہوش

  • ملتان
امتحانی سنٹر میں شدید گرمی سے طالبہ بے ہوش

جہانیاں ( نمائندہ دنیا)غریب آباد امتحانی سنٹر گورنمنٹ گرلز ہائی سکول میں فرسٹ ایئر کے امتحان کے دوران شدید گرمی اور حبس کے باعث طالبہ بے ہوش ہو گئی۔

سنٹر میں پنکھوں کی کمی اور ٹھنڈے پانی کی عدم دستیابی کے باعث طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر ریسکیو 1122 کو طلب کیا گیا اور بے ہوش طالبہ کو ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر طالبہ کی حالت بہتر بنائی۔ اور اسے قریبی ہسپتال منتقل نہ کیا گیا بعد ازاں حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ طالبات اور والدین نے شدید گرمی کے باعث انتظامیہ اور محکمہ تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے فوری سہولیات کا مطالبہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانچ ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 30 فیصد کمی ہوئی : ڈی آئی جی کا دعویٰ

پبلک سروس کمیشن کو معذورشہری کاامتحان لینے کی ہدایت

ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی بڑی تعداد کی خوشخبری

گورنر سے یونان کی سفیر کی ملاقات

وزیراعلیٰ کی امتِ مسلمہ کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں

تمام ٹاؤنز میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا رہے ہیں،سعید غنی

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر