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تجاوزات کے خاتمے ایس او پیز پر عمل کی ہدایت

  • ملتان
تجاوزات کے خاتمے ایس او پیز پر عمل کی ہدایت

مونڈکا (نامہ نگار)ضلعی انفورسمنٹ آفیسر عون رضا نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف جاری ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور شہری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ۔۔۔۔

فوری طور پر مسائل حل کریں۔جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ کھلے بازار، سڑکیں اور چوک چوراہے عوام کی آمد و رفت میں آسانی فراہم کرتے ہیں اور ناگہانی حادثات سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روڈ کناروں، چوراہوں اور بازاروں میں دکانوں اور پلازوں کے باہر سامان رکھ کر راستے مسدود کرنا سنگین جرم ہے ۔ حکومت پنجاب نے اس حوالے سے ایس او پیز نافذ کرتے ہوئے سخت قانون سازی کی ہے اور اس پر عملدرآمد کے لیے پیرا فورس بھی تشکیل دی گئی ہے ۔ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ افراد کو تین روز سے ایک ہفتہ تک کی ڈیڈ لائن دے کر وارننگ جاری کی جاتی ہے ۔

 

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