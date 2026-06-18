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تلخ کلامی پر نوجوان پر حملہ، مقدمہ درج

  • ملتان
تلخ کلامی پر نوجوان پر حملہ، مقدمہ درج

کوٹ ادو (نامہ نگار) نواحی علاقہ احسان پور میں تلخ کلامی کی رنجش پر تین افراد نے نوجوان پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ۔۔۔۔

، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔تفصیلات کے مطابق احسان پور کے رہائشی محمد ریاض نے پولیس کو دی گئی درخواست میں بتایا کہ وہ قاری زبیر کے رشتہ داروں کے ولیمے کے موقع پر انتظامات دیکھنے گیا تھا کہ اسی دوران بلال، مزمل، ارشد اور محمد اقبال وہاں آ گئے ۔ مدعی کے مطابق بلال نے اس سے پوچھا کہ آیا وہ لڑائی کرنے آیا ہے ، جس پر اس نے جواب دیا کہ وہ صرف انتظامات کے لیے آیا ہے ۔محمد ریاض کے مطابق اسی دوران محمد اقبال نے سوٹے کے وار سے اس کا انگوٹھا زخمی کر دیا اور دیگر افراد کے ہمراہ اس پر تشدد کیا۔ شور شرابے پر دیگر افراد موقع پر پہنچ گئے جن میں اسحاق، محمد اعجاز اور دیگر شامل تھے ۔مدعی نے بتایا کہ جھگڑے کی وجہ سابقہ تلخ کلامی اور گالی گلوچ تھی۔ واقعے میں اس کی گھڑی اور رومال بھی گم ہو گئے ۔ دائرہ دین پناہ پولیس نے محمد ریاض کی رپورٹ پر تمام نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

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