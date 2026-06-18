پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کامیابی عوامی اعتماد کا اظہار قرار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ایم پی اے و سابق صوبائی پارلیمانی سیکرٹری سردار اشرف خان رند نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے ۔۔۔۔
کہ یہ جماعت عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد کر رہی ہے ۔اپنے اخباری بیان میں انہوں نے کہا کہ عوام آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفے کو امید اور ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام ہمیشہ ان قوتوں کا ساتھ دیتی رہی ہے جو ان کے حقوق، شناخت اور ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں کرتی ہیں۔سردار اشرف خان رند نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک متحرک اور بالغ نظر سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے ہیں جنہوں نے بطور وزیر خارجہ عالمی سطح پر پاکستان کا مؤقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو زرداری کی انتخابی مہم میں موجودگی نے عوامی جوش و خروش میں اضافہ کیا اور خواتین ووٹرز کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔