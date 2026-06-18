صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کامیابی عوامی اعتماد کا اظہار قرار

  • ملتان
پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کامیابی عوامی اعتماد کا اظہار قرار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ایم پی اے و سابق صوبائی پارلیمانی سیکرٹری سردار اشرف خان رند نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے ۔۔۔۔

 کہ یہ جماعت عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد کر رہی ہے ۔اپنے اخباری بیان میں انہوں نے کہا کہ عوام آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفے کو امید اور ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام ہمیشہ ان قوتوں کا ساتھ دیتی رہی ہے جو ان کے حقوق، شناخت اور ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں کرتی ہیں۔سردار اشرف خان رند نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک متحرک اور بالغ نظر سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے ہیں جنہوں نے بطور وزیر خارجہ عالمی سطح پر پاکستان کا مؤقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو زرداری کی انتخابی مہم میں موجودگی نے عوامی جوش و خروش میں اضافہ کیا اور خواتین ووٹرز کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب جوڈیشل انفراسٹرکچر مینجمنٹ سسٹم کا باقاعدہ افتتاح

میوہسپتال:فالج سے بچاؤ کے 15لاکھ کے انجکشن چوری

چیف جسٹس ہائیکورٹ درخواست میں درست فریق نہ بنانے پر برہم

تعطیلات کے دوران تبادلوں پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ

16سے 18سال کے جوانوں کو ڈرائیونگ پرمٹ جاری کرنے کا فیصلہ

نالے میں ایک شخص ڈوب کر ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن