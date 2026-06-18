صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم پیداواری مقابلہ، لودھراں میں انعامی چیک تقسیم

  • ملتان
گندم پیداواری مقابلہ، لودھراں میں انعامی چیک تقسیم

نمایاں کارکردگی پر کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی، پہلی پوزیشن پر 10لاکھ انعام

لودھراں(سٹی رپورٹر) ضلع لودھراں میں گندم پیداواری مقابلہ میں نمایاں کارکردگی دکھانیوالے زمینداروں میں انعامی چیکوں کی تقسیم کی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس لودھراں میں منعقد ہوئی۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر محمد اشرف تھے ۔ انہوں نے کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کاشتکاروں کی فلاح و بہبود اور زرعی ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گندم پیداواری مقابلہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنے کیلئے ایک اہم کاوش ہے ۔تقریب کے دوران مقابلے میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنیوالے کاشتکاروں میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنیوالے نور محمد نون کو10لاکھ، دوسری پوزیشن پر محمد رمضان کو8لاکھ جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنیوالی نورین نیاز کو 5 لاکھ روپے مالیت کے انعامی چیک دئیے گئے ۔

 

ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ملک محمد ظفر نے بتایا کہ گندم پیداواری مقابلے کے تمام مراحل مکمل شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر مکمل کیے گئے ۔ تقریب میں موجود شرکاء نے اس اقدام کو کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی اور زرعی ترقی کے لیے اہم قدم قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کی غفلت، شہر کے کئی رہائشی علاقوں میں سیوریج کا پانی جمع تالاب بننے سے مشکلات

محکمہ ہیلتھ کی خواتین اہلکار سکیورٹی نہ ملنے پر پریشان

تمام محکمے محرم پر ٹاسک کی انجام دہی یقینی بنائیں:کمشنر

اسلحے کی نمائش کرنے والاملزم حوالات پہنچ گیا

ایم ایس ڈاکٹر جعفر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کامعائنہ

عمر فاروقؓ کا یوم شہادت سرکاری سطح پر منایا جائے :امجد بلوچ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن