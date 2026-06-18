صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی وہاڑی میں تنظیم نو،ذوالفقار معصومی نائب صدر مقرر

  • ملتان
پیپلز پارٹی وہاڑی میں تنظیم نو،ذوالفقار معصومی نائب صدر مقرر

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی )پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر سید احمد محمود نے ضلع وہاڑی کے سینئر پارٹی رہنما راؤ ذوالفقار علی معصومی کو ضلع وہاڑی کا نائب صدر مقرر کر دیا ہے جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ۔۔

۔پارٹی ذرائع کے مطابق یہ تنظیمی فیصلہ پارٹی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے اور تنظیمی امور کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے کیا گیا ہے ۔ اس تقرری کو پارٹی تنظیم نو کے سلسلے میں ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے ۔پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے راؤ ذوالفقار علی معصومی کو مبارکباد دی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں کو مزید فعال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

الفتح گرائونڈ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم

سیالکوٹ چیمبر کے رنگ روڈ منصوبہ پر شدید تحفظات، ضلعی انتظامیہ کی اراضی ایکوائر کی تیاری

کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ، محرم الحرام کیلئے انتظامات کا جائزہ

لیاقت پارک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت

عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:شافع حسین

کمشنر محمد علی کا نالہ ایک کے چوک پوائنٹ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن