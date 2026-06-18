محرم الحرام، مظفرگڑھ میں صفائی کے خصوصی انتظامات تیز
ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر صفائی آپریشن
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں محرم الحرام کے دوران صفائی ستھرائی کے خصوصی پلان پر تیزی سے عملدرآمد جاری ہے ۔ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر صفائی کے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ عزاداروں کو صاف، محفوظ اور بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ایم ڈی ستھرا پنجاب یوسف چھینہ کی نگرانی میں مظفرگڑھ، جتوئی اور علی پور سمیت مختلف تحصیلوں میں خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے ۔ اس دوران فیلڈ افسران اور صفائی ورکرز دن رات اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں جبکہ جلوسوں کے روٹس، امام بارگاہوں اور مجالس کے مقامات پر کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ایم ڈی ستھرا پنجاب یوسف چھینہ نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران تمام ورکرز جذبۂ خدمت کے ساتھ فرائض انجام دیں گے۔ اور صفائی کے اعلیٰ معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق صفائی ستھرائی کے انتظامات کی مسلسل نگرانی جاری ہے تاکہ مذہبی اجتماعات پرامن، منظم اور خوشگوار ماحول میں منعقد ہو سکیں۔