صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم الحرام، مظفرگڑھ میں صفائی کے خصوصی انتظامات تیز

  • ملتان
محرم الحرام، مظفرگڑھ میں صفائی کے خصوصی انتظامات تیز

ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر صفائی آپریشن

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں محرم الحرام کے دوران صفائی ستھرائی کے خصوصی پلان پر تیزی سے عملدرآمد جاری ہے ۔ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر صفائی کے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ عزاداروں کو صاف، محفوظ اور بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ایم ڈی ستھرا پنجاب یوسف چھینہ کی نگرانی میں مظفرگڑھ، جتوئی اور علی پور سمیت مختلف تحصیلوں میں خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے ۔ اس دوران فیلڈ افسران اور صفائی ورکرز دن رات اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں جبکہ جلوسوں کے روٹس، امام بارگاہوں اور مجالس کے مقامات پر کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ایم ڈی ستھرا پنجاب یوسف چھینہ نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران تمام ورکرز جذبۂ خدمت کے ساتھ فرائض انجام دیں گے۔ اور صفائی کے اعلیٰ معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق صفائی ستھرائی کے انتظامات کی مسلسل نگرانی جاری ہے تاکہ مذہبی اجتماعات پرامن، منظم اور خوشگوار ماحول میں منعقد ہو سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

الفتح گرائونڈ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم

سیالکوٹ چیمبر کے رنگ روڈ منصوبہ پر شدید تحفظات، ضلعی انتظامیہ کی اراضی ایکوائر کی تیاری

کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ، محرم الحرام کیلئے انتظامات کا جائزہ

لیاقت پارک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت

عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:شافع حسین

کمشنر محمد علی کا نالہ ایک کے چوک پوائنٹ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن