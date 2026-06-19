محرم سے قبل قبرستانوں میں صفائی و مرمت کا کام جاری
شہری قبروں کی تزئین وآرائش میں مصروف، سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر شہر اور گردونواح کے قبرستانوں میں صفائی، مرمت اور رنگ و روغن کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ شہری بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں وہ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی صفائی اور تزئین و آرائش میں مصروف ہیں۔قبرستانوں میں آنے والے افراد قبروں سے گھاس پھوس اور جھاڑیاں صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹی پھوٹی قبروں کی مرمت اور رنگ و روغن بھی کرا رہے ہیں۔
اس دوران فاتحہ خوانی اور مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ متعدد افراد قبروں پر پھول چڑھا کر اپنے پیاروں کو خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مقدس ایام میں اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری دینا اور ان کی صفائی کا اہتمام کرنا مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ قبرستانوں کی صفائی سے نہ صرف ماحول بہتر ہوتا ہے بلکہ زائرین کو بھی سہولت ملتی ہے ۔عوامی حلقوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستانوں میں صفائی ستھرائی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔