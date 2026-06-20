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جعلی کھاد تیار کرنیوالے ملزم قانون کے شکنجے میں آگئے

  • ملتان
جعلی کھاد تیار کرنیوالے ملزم قانون کے شکنجے میں آگئے

ملتان (کرائم رپورٹر )پولیس نے فرٹیلائزر ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں متعدد افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔۔

 مظفر آباد پولیس کو محکمہ زراعت آفیسر اسد اللہ نے بتایا کہ دوران چیکنگ ٹیم کے ہمراہ گودام کو چیک کیا تو ملزم ابرار حسین ، شہزاد ، اشفاق ، اعظم ، فیاض اور امتیاز جعلی کھاد کی تیاری میں مصروف عمل پائے گئے ملزموں کے قبضے سے جعلی کھاد کے 100بیگ نا مظفر آباد پولیس کو محکمہ زراعت آفیسر اسد اللہ نے بتایا کہ دوران چیکنگ ٹیم کے ہمراہ گودام کو چیک کیا تو ملزم ابرار حسین ، شہزاد ، اشفاق ، اعظم ، فیاض اور امتیاز جعلی کھاد کی تیاری میں مصروف عمل پائے گئے ملزموں کے قبضے سے جعلی کھاد کے 100بیگ نائٹرو فاس کے برآمد ہوئے ۔

ئٹرو فاس کے برآمد ہوئے ۔

 

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