صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم انسداد منشیات سمگلنک پر زرعی یونیورسٹی میں واک

  • ملتان
یوم انسداد منشیات سمگلنک پر زرعی یونیورسٹی میں واک

منشیات سے پاک ماحول کیلئے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت، وقاراعظم

ملتان (خصوصی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی ملتان میں ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز اور سٹوڈنٹ کونسل کے زیر اہتمام پاکستان یوتھ لیگ والنٹیئر فورم کے اشتراک سے منشیات کے استعمال اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔سیمینار میں اینٹی نارکوٹکس فورس، کاونٹر نارکوٹکس فورس، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال، آشیانہ ویلفیئر آرگنائزیشن اور سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کے نمائندگان نے شرکت کی۔مقررین نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان، اس کے معاشرتی، نفسیاتی، طبی اور قانونی اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے خاتمے کے لئے مشترکہ کردار کی ضرورت پر زور دیا۔مس اُمبرین عمر علی نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نہیں بلکہ والدین، اساتذہ اور سماجی تنظیموں کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کے نمائندے نے منشیات کی روک تھام کے اقدامات سے آگاہ کیا جبکہ کرنل (ر) وقار اعظم نے ادارہ جاتی تعاون اور عوامی آگاہی کو ناگزیر قرار دیا۔وائس چانسلر نے سیمینار کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامعہ آئندہ بھی منشیات سے پاک تعلیمی ماحول کے فروغ کے لئے ایسی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ آخر میں آگاہی واک بھی کی گئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناقص سروس ، انٹر نیٹ فراہم کرنے والی نجی کمپنی کو 50 ہزار روپے ہرجانہ

ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا محرم کے جلوس کے راستوں کا معائنہ

لاپتا افراد کے مقدمات فوری درج کرنے کا حکم

ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا دوسرا روز ، شہری پریشان

صومالیہ میں قید پاکستانیوں کی رہائی کیلئے اقدامات کا مطالبہ

امریکی تاریخ معاہدوں کی خلاف ورزی سے بھرپور، تنظیم اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن