صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مغوی طالبہ بازیاب 2ملزم گرفتار کرلئے گئے

  • ملتان
مغوی طالبہ بازیاب 2ملزم گرفتار کرلئے گئے

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ کوتوالی نے چار روز قبل اغوا ہونے والی گرافک ڈیزائینر کا کام سیکھنے والی طالبہ کو برآمد کر کے۔۔۔

 دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ لے کر تفتیش جاری ہے تفصیل کے مطابق تھانہ کوتوالی کے علاقہ سے لڑکی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔پولیس تھانہ کوتوالی کو عرفان نے درخواست دی کہ اسکی بیٹی (ن) جو گھر سے چوک شہیداں گرافکس کا کام سیکھنے کے لئے گئی راستے میں نامعلوم افراد نے اغواکر لیا جسکی بابت رشتہ داروں اور گرافکس والوں سے بھی پتہ جوئی کی مگر کوئی سراغ نہ ملا پولیس نے عرفان کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم الحرام میں سکیورٹی،184امام بارگاہوں میں پینک بٹن،735جدید کیمرے نصب

راہوالی:ٹوٹا آہنی پل ، لٹکتے تار ، مسافروں کیلئے خطرہ

حافظ آ باد :مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کی ریلی

قتل وغارتگری ،گجرات کا پنجاب میں تیسر ا نمبر :ڈی پی او

وزیر آبادچیمبر کاروباری افراد کی آواز بنے گا :وحید زرگر

پٹرول کی قیمت 225 پر فکس کی جائے :ناصر کلیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن