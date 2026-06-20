صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی اور میلسی میں ویپ کا بڑھتا استعمال، والدین میں تشویش

  • ملتان
وہاڑی اور میلسی میں ویپ کا بڑھتا استعمال، والدین میں تشویش

کم عمر بچے بھی نشے کی لپیٹ میں آنے لگے ، فروخت پر سخت نگرانی کی جائے ، شہری

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)وہاڑی اور میلسی شہر سمیت نواحی علاقوں میں نیا نشہ ویپ تیزی سے نوجوانوں اور کم عمر بچوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے ، جس پر شہریوں اور والدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق مختلف شہری اور دیہی علاقوں میں ویپ کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے اور افسوسناک امر یہ ہے کہ کم عمر بچے بھی اس لت کا شکار ہو رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ویپ کی کھلے عام فروخت اور آسان دستیابی نے طلبہ اور نوجوان نسل کے مستقبل کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے ۔ماہرین کے مطابق ویپ میں موجود نکوٹین بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور انہیں دیگر نشہ آور اشیاء کی طرف بھی راغب کر سکتی ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے کہا ہے کہ ویپ کے بڑھتے استعمال نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی سوالات کھڑے کر دئیے ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ویپ کی فروخت پر سخت نگرانی کی جائے اور کم عمر بچوں کو اس کی فروخت فوری طور پر روکی جائے ، جبکہ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم بھی چلائی جائے تاکہ نوجوان نسل کو اس خطرناک رجحان سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

امن وامان کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس ، محرم جلوسوں کے مقررہ اوقات کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت

سی سی ڈی کے اقدامات، فیصل آباد: جرائم کی شرح میں 52 فیصد کمی

100 مستحق خاندانوں میں بلاسود قرضوں کے چیک تقسیم

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

محرم الحرام کے لیے چنیوٹ پولیس کے سخت سکیورٹی انتظامات

کمالیہ: محرم انتظامات، اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن