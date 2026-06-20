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خانیوال:مبینہ پولیس مقابلہ منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
خانیوال:مبینہ پولیس مقابلہ منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ کہنہ خانیوال کے علاقے حیات پور مائنر میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔۔۔

 جبکہ اس کے دو ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ۔پولیس کے مطابق تھانہ کہنہ کی پولیس پارٹی معمول کے گشت پر تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار تین مشتبہ افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ اس دوران ملزمان نے مبینہ طور پر پولیس پر فائرنگ کر دی، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزمان کی اپنی فائرنگ سے ان کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ 

 

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