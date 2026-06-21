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معذور میاں بیوی سے رقم بٹورنے پر 3ملزموں کیخلاف ایکشن

  • ملتان
معذور میاں بیوی سے رقم بٹورنے پر 3ملزموں کیخلاف ایکشن

ملتان (کرائم رپورٹر )معذور میاں بیوی سے پلاٹ دلوانے کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے بٹورنے کے الزام میں تین ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ ڈی ایچ اے پولیس کو نصرت بی بی نے بتایا کہ ملزم نے پیشہ لے کر جعلی کاغذات دیئے ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

)معذور میاں بیوی سے پلاٹ دلوانے کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے بٹورنے کے الزام میں تین ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ ڈی ایچ اے پولیس کو نصرت بی بی نے بتایا کہ ملزم نے پیشہ لے کر جعلی کاغذات دیئے ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

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