رکشہ الٹنے سے 60سالہ شخص جاں بحق
ملتان (کرائم رپورٹر )تھانہ کینٹ کے علاقے رکشہ الٹنے سے 60سالہ شخص جاں بحق ہوگیا ۔ بوہڑ گیٹ کا رہائشی رکشہ ڈرائیور خالد حسین جارہا تھا کہ طارق روڑ پر سامنے موٹرسائیکل آنے سے رکشہ الٹ گیا جس کے نتیجے میں خالد کو گہری چوٹیں آئی جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی خالق حقیقی سے جاملا ۔اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کردی ۔
تھانہ کینٹ کے علاقے رکشہ الٹنے سے 60سالہ شخص جاں بحق ہوگیا ۔ بوہڑ گیٹ کا رہائشی رکشہ ڈرائیور خالد حسین جارہا تھا کہ طارق روڑ پر سامنے موٹرسائیکل آنے سے رکشہ الٹ گیا جس کے نتیجے میں خالد کو گہری چوٹیں آئی جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی خالق حقیقی سے جاملا ۔اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کردی ۔