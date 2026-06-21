پنجاب میں پہلے پی ایچ ڈی نرسنگ پروگرام کی منظوری
ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب میں نرسنگ کے شعبے کو اعلیٰ تعلیم کے نئے دور میں داخل کرنے کیلئے پہلا پی ایچ ڈی نرسنگ پروگرام منظور کر لیا گیا ہے ۔ یہ پروگرام یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام شروع کیا جائے گا۔۔۔
، جس سے نرسنگ کے شعبے میں تحقیق اور تدریس کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔ذرائع کے مطابق یونیورسٹی کی اسپیشلٹی ایڈوائزری کمیٹی نے پروگرام کے نصاب کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے ۔ ابتدائی مرحلے میں پہلے بیچ کیلئے 20 نشستیں مختص کی گئی ہیں جبکہ امیدواروں کیلئے انٹری ٹیسٹ میں کم از کم 75 فیصد نمبر حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔یو ایچ ایس انتظامیہ کے مطابق جولائی کے پہلے ہفتے میں داخلوں کا اشتہار جاری کیا جائے گا، جس کے بعد باقاعدہ داخلہ عمل شروع ہوگا۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام نرسنگ کے شعبے میں اعلیٰ سطح کی تحقیق اور مہارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید نے کہا کہ اس اقدام سے ملک میں نرسنگ فیکلٹی کی کمی پوری ہوگی اور شعبہ صحت میں تدریسی و تحقیقی معیار مزید بہتر بنایا جا سکے گا۔