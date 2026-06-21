ملک بھر میں لاک ڈاؤن ناقابل فہم ہے ، ملک مظہر پہوڑ
وسندے والی (نامہ نگار)حکومت نے عالمی منڈی کے حساب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں کی۔بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ عالمی امن معاہدہ کرانے پر شادیانے بجانے والے حکمرانوں نے ملک اور قوم کو کیا دیا۔ملک بھر میں لاک ڈاؤن سمجھ سے بالاتر ہے ۔ ۔۔۔
پٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی سے کرایوں۔ عام ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے ۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی مظفر گڑھ کے ضلعی صدر ملک مظہر پہوڑ ایڈووکیٹ نے اپنے بیان میں کیا۔ انھوں نے کہا کہ اب ایران امریکا کی جنگ ختم ہو گئی ہے ۔ دنیا میں امن معاہدہ ہوگیا۔ پھر لاک ڈاؤن کرکے کاروباری لوگوں کو تباہ کیا جارہا ہے ۔ اب لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہئے ۔