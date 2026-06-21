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پٹرولیم قیمتوں میں کمی عوام کیلئے ریلیف کا باعث قرار

  • ملتان
پٹرولیم قیمتوں میں کمی عوام کیلئے ریلیف کا باعث قرار

میلسی (نامہ نگار) پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین احتساب کمیٹی چوہدری محمد اشرف سندھو نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام عوام کے لیے کسی حد تک ریلیف کا باعث ثابت ہوگا۔ ۔۔۔

انہوں نے کہا کہ پٹرول کی قیمت میں کمی سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہوں گے جس کے مثبت اثرات نہ صرف کاروباری سرگرمیوں بلکہ روزمرہ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں پر بھی مرتب ہونے چاہئیں۔ چوہدری محمد اشرف سندھو نے کہا کہ اگر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام شہری تک نہ پہنچایا گیا تو اس کا اصل مقصد متاثر ہو سکتا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ ادارے اس امر کو یقینی بنانے کے لیے موثر نگرانی کریں تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں ایسے اقدامات عوامی مشکلات میں کمی کا سبب بنتے ہیں اور معیشت پر بھی مثبت اثرات ڈال سکتے ہیں۔ عوامی سطح پر بھی اس فیصلے کو سراہا جا رہا ہے ۔

 

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