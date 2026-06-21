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فول پروف سکیورٹی یقینی بنائی جائے ، ایس ایس پی آپریشنز

  • ملتان
فول پروف سکیورٹی یقینی بنائی جائے ، ایس ایس پی آپریشنز

ملتان (کرائم رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز ملتان حیدر علی نے محرم الحرام کے سلسلے میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے تحصیل جلالپور پیر والا اور شجاع آباد کی مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا۔۔۔

۔دورے کے دوران ایس پی صدر ڈویژن بدر منیر، سرکل شجاع آباد و جلالپور کے ایس ڈی پی اوز اور متعلقہ ایس ایچ اوز بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ ایس ایس پی آپریشنز نے سکیورٹی ڈیوٹی پر مامور افسران اور اہلکاروں کی حاضری چیک کی اور فرائض کی انجام دہی کا جائزہ لیا۔انہوں نے اہلکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران مکمل الرٹ رہتے ہوئے مستعدی اور پیشہ ورانہ انداز میں ذمہ داریاں انجام دی جائیں۔ حیدر علی نے کہا کہ امن و امان کے قیام اور شہریوں کے تحفظ کیلئے فول پروف سکیورٹی انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

 

 

 

 

 

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