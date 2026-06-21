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ڈسٹرکٹ جیل کا قیدی نشتر ہسپتال میں چل بسا

  • ملتان
ڈسٹرکٹ جیل کا قیدی نشتر ہسپتال میں چل بسا

ملتان (کرائم رپورٹر )ڈسٹرکٹ جیل کا قیدی کی طبیعت خراب ہونے پر نشتر ہسپتال منتقل جانبر نہ ہوسکا ۔ ڈسٹرکٹ جیل میں۔۔۔

 منشیات کے مقدمے کا قیدی شہزاد کی اچانک طبیعت خراب ہوگئی جیل انتظامیہ نے قیدی کو بہتر علاج معالجہ کیلئے نشتر ہسپتال داخل کرایا گیا جو دوران علاج نشتر ہسپتال میں جاں بحق ہوگیا ۔نشتر ہسپتال ڈاکٹرز کے مطابق مذکورہ قیدی کو دمہ کے علاج کیلئے لایا گیا تھا جس کی حالت تشویشناک ہونے پر دوران علاج چل بسا ۔کینٹ پولیس نے قیدی کی لاش قبضے میں لیکر پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کردی ۔ 

 

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