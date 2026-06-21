اساتذہ تنظیموں کا انگریزی تربیتی پروگرام کے بائیکاٹ کا اعلان
آن لائن تشخیصی ٹیسٹ غیرعملی، غیر منصفانہ، دیہی اساتذہ متاثر ہوسکتے ، موقف
ملتان (خصوصی رپورٹر) سرکاری سکولوں کے 35 ہزار اساتذہ کے انگریزی زبان کی مہارت کے تربیتی پروگرام کا نظرثانی شدہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے ، تاہم اساتذہ تنظیموں نے پروگرام کا بائیکاٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے ۔پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی (پیکٹا) کے مطابق تربیتی پروگرام اب 22 جولائی 2026 سے شروع ہوگا۔ ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ کریکولم کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر شروع کیا جا رہا ہے ، جس میں NRTC اور بین الاقوامی ادارے Berlitz کے اشتراک سے ٹریننگ دی جائے گی۔پیکٹا نے بہاولنگر، بہاولپور، چنیوٹ، ڈی جی خان، فیصل آباد، کوٹ ادو، لاہور، ملتان، مظفرگڑھ، راولپنڈی، ساہیوال اور تلہ گنگ سمیت مختلف اضلاع کے حکام کو انتظامات مکمل کرنے اور اساتذہ کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔ ہر سیشن کا دورانیہ 2 گھنٹے 15 منٹ مقرر کیا گیا ہے جبکہ غیر حاضری کو محکمانہ کارروائی سے مشروط کیا گیا ہے ۔تاہم اساتذہ تنظیموں نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ تاریخوں میں تبدیلی سے ان کے تحفظات دور نہیں ہوئے ۔ ان کے مطابق آن لائن تشخیصی ٹیسٹ غیر عملی اور غیر منصفانہ ہے ، جبکہ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ سہولت کی کمی سے اساتذہ متاثر ہو سکتے ہیں۔اساتذہ نے مطالبہ کیا ہے کہ آن لائن ٹیسٹ ختم کر کے عملی تشخیص متعارف کرائی جائے۔ ، پروگرام کو رضاکارانہ بنایا جائے اور تمام فیصلے اساتذہ تنظیموں کی مشاورت سے کئے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے تک بائیکاٹ جاری رہے گا۔