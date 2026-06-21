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بجٹ میں عوام، تاجروں کو ریلیف نہیں ملا، ظفر صدیقی

  • ملتان
بجٹ میں عوام، تاجروں کو ریلیف نہیں ملا، ظفر صدیقی

ترقیاتی فنڈز میں 50فیصد کمی سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوں گی

ملتان (لیڈی رپورٹر)چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے عہدیداروں نے پنجاب کے صوبائی بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ میں تاجروں اور عوام کو کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا گیا۔صدر ظفر اقبال صدیقی، چیئرمین احتشام الحق، جنرل سیکرٹری عزیز الرحمن انصاری اور دیگر تاجر رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ پنجاب حکومت نے ترقیاتی فنڈز میں تقریباً 50 فیصد کمی کر دی ہے جس سے معاشی و کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مضبوط انفراسٹرکچر معاشی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے اور ترقیاتی منصوبوں میں کمی سے روزگار کے مواقع بھی کم ہوں گے ۔انہوں نے پراپرٹی ٹیکس میں 25 فیصد اضافے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یہ فیصلہ فوری واپس لیا جائے ۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ مختلف اشیاء و سروسز پر سیلز ٹیکس میں اضافہ اور پروفیشنل ٹیکس کے نفاذ سے چھوٹے تاجروں اور ہنرمند طبقے پر اضافی بوجھ پڑے گا۔انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں میں کمی سے تعمیراتی شعبے میں بہتری کی امید پیدا ہوئی تھی، مگر پنجاب حکومت کی نئی ڈیوٹیز نے سرمایہ کاروں کو مایوس کیا ہے ۔ حکومت بجٹ تجاویز پر نظرثانی کرے ۔

 

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