مارکیٹیں 9بجے بند کرنے کاحکم واپس لیا جائے ، غلام مرتضی
گرمی کے سبب شہری رات کو مارکیٹوں کو رخ کرتے ، حکم سے کاروبار متاثر
ملتان (لیڈی رپورٹر )انجمن تاجران شریف پلازہ کچہری چوک کے صدر اور وائس چیئرمین چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شہر شیخ غلام مرتضیٰ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دکانوں اور مارکیٹوں کو رات 9 بجے بند کرنے کی پابندی فوری طور پر ختم کی جائے تاکہ تاجروں اور صارفین کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے ۔اپنے ایک بیان میں شیخ غلام مرتضیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب بالخصوص ملتان کا خطہ گرم اور مرطوب آب و ہوا کا حامل ہے جہاں گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے ۔ شدید گرمی کے باعث شہری دن کے اوقات میں خریداری سے گریز کرتے ہیں اور شام کے وقت مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں رات 9 بجے دکانیں بند کرنے کی شرط نہ صرف تاجروں کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہے بلکہ صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت نے توانائی کے بحران اور ایندھن کی بچت کے پیش نظر یہ پابندی عائد کی تھی، تاہم اب پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ چکی ہے جبکہ جمعہ کی ہفتہ وار تعطیل بھی بحال کر دی گئی ہے ۔ اس کے باوجود مارکیٹوں کی جلد بندش کی پابندی برقرار رکھنا تاجروں کے ساتھ ناانصافی ہے ۔شیخ غلام مرتضیٰ نے مزید کہا کہ کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ملکی معیشت کے استحکام کے لئے ناگزیر ہے ۔