صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالجز میں مفت ایم ڈی کیٹ تیاری پروگرام میں توسیع

  • ملتان
کالجز میں مفت ایم ڈی کیٹ تیاری پروگرام میں توسیع

طلبہ کی بڑھتی تعداد پر پنجاب میں 6 نئے سینٹرز قائم کرنے کی سفارش

 ملتان (خصوصی رپورٹر)سرکاری کالجوں میں طلبہ کو مفت ایم ڈی کیٹ تیاری کی سہولت فراہم کرنے کے پروگرام کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پنجاب میں 6 نئے تیاری سینٹرز قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔بتایا گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے ، جس کے بعد سرکاری کالجوں میں مفت تیاری کی سہولت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ مجوزہ منصوبے کے تحت بڑے ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں اضافی سینٹرز قائم کئے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ڈی پی آئی کالجز نے نئے سینٹرز کے قیام کے لئے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو باقاعدہ پروپوزل ارسال کر دیا ہے ۔ حکام کے مطابق گزشتہ سال پنجاب بھر میں 54 سینٹرز میں ایم ڈی کیٹ تیاری کی سہولت فراہم کی گئی تھی، جبکہ ایک سینٹر کے انتظامات پر تقریباً ایک لاکھ روپے لاگت آتی ہے ۔پروگرام کے تحت گزشتہ تین برسوں سے ہزاروں طلبہ مفت کوچنگ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے سے نئے ایم ڈی کیٹ پریپریشن کیمپس شروع ہونے کا امکان ہے ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی حتمی منظوری کے بعد باقاعدہ شیڈول جاری کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے طلبہ کو معیاری اور مفت تیاری کی سہولت مزید وسیع پیمانے پر میسر آئے گی۔    

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کابوستان زہرہ امام بارگاہ میں سکیورٹی امور کا جائزہ

ایف ڈی اے :پلاٹس کی فروخت کیلئے نیلامِ عام کل ہوگا

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کاتحصیل کمالیہ میں محرم انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاشہر میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

جھنگ:محرم میں امن برقرار رکھنے کیلئے فلیگ مارچ

4محرم کے جلوسوں،مجالس پر پولیس کی سخت سکیورٹی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل