کالجز میں مفت ایم ڈی کیٹ تیاری پروگرام میں توسیع
طلبہ کی بڑھتی تعداد پر پنجاب میں 6 نئے سینٹرز قائم کرنے کی سفارش
ملتان (خصوصی رپورٹر)سرکاری کالجوں میں طلبہ کو مفت ایم ڈی کیٹ تیاری کی سہولت فراہم کرنے کے پروگرام کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پنجاب میں 6 نئے تیاری سینٹرز قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔بتایا گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے ، جس کے بعد سرکاری کالجوں میں مفت تیاری کی سہولت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ مجوزہ منصوبے کے تحت بڑے ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں اضافی سینٹرز قائم کئے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ڈی پی آئی کالجز نے نئے سینٹرز کے قیام کے لئے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو باقاعدہ پروپوزل ارسال کر دیا ہے ۔ حکام کے مطابق گزشتہ سال پنجاب بھر میں 54 سینٹرز میں ایم ڈی کیٹ تیاری کی سہولت فراہم کی گئی تھی، جبکہ ایک سینٹر کے انتظامات پر تقریباً ایک لاکھ روپے لاگت آتی ہے ۔پروگرام کے تحت گزشتہ تین برسوں سے ہزاروں طلبہ مفت کوچنگ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے سے نئے ایم ڈی کیٹ پریپریشن کیمپس شروع ہونے کا امکان ہے ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی حتمی منظوری کے بعد باقاعدہ شیڈول جاری کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے طلبہ کو معیاری اور مفت تیاری کی سہولت مزید وسیع پیمانے پر میسر آئے گی۔