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ویمن یونیورسٹی میں ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام کیلئے ٹیسٹ کا انعقاد

  • ملتان
ویمن یونیورسٹی میں ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام کیلئے ٹیسٹ کا انعقاد

ویب ڈویلپمنٹ اور ڈیٹا اینالیٹکس پروگرام میں 80 طالبات نے شرکت کی

ملتان (خصوصی رپورٹر)دی ویمن یونیورسٹی ملتان میں ویب ڈویلپمنٹ اینڈ ڈیٹا اینالیٹکس ٹریننگ پروگرام کے لئے پری ایڈمیشن ٹیسٹ کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ یونیورسٹی ترجمان کے مطابق یہ پروگرام کورین ادارے کوئیکا ، کاروان کرافٹس فاؤنڈیشن اوریواین ویمن کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے ، جس کا مقصد طالبات کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے ۔کچہری کیمپس میں واقع سی ایس اینڈ آئی ٹی لیبز میں ہونے والے ٹیسٹ میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی تقریباً 80 طالبات نے شرکت کی۔ امیدواروں کی عارضی فہرست اور داخلہ سوالنامے کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت تیار کئے گئے تاکہ شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جا سکے ۔

ٹیسٹ کے انعقاد کی نگرانی رجسٹرار آفس نے کی جبکہ آئی ٹی کوآرڈینیٹر عاطف رضا نے سسٹم آپریشنز اور تکنیکی انتظامات کی نگرانی کی۔ شعبہ کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی چیئرپرسن ڈاکٹر خدیجہ کنول اس منصوبے کی فوکل پرسن ہیں۔یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق منتخب طالبات کو چار ہفتوں پر مشتمل خصوصی تربیتی پروگرام فراہم کیا جائے گا، جس میں ویب ڈویلپمنٹ اور ڈیٹا اینالیٹکس کی جدید تربیت دی جائے گی۔ تاکہ انہیں ڈیجیٹل اکانومی میں بہتر روزگار کے مواقع حاصل ہو سکیں۔

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