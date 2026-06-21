مشرق وسطیٰ میں امن کیلئے مذاکرات جاری رہنے چاہئیں ،کسیلیہ
خطے میں کشیدگی کے خاتمے کیلئے عالمی برادری مؤثر کردار ادا کرے ،ایم پی اے
گگو منڈی (نامہ نگار) ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ (ن) جنوبی پنجاب اور رکنِ صوبائی اسمبلی چوہدری محمد یوسف کسیلیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لبنان پر حملوں اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سوئٹزرلینڈ میں متوقع مذاکرات مؤخر ہو گئے ہیں تاہم اس کے باوجود فریقین کو مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے ۔ روزنامہ دنیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشرقِ وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے تمام فریقین کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور طاقت کے بجائے مکالمے کو ترجیح دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بھی خطے میں امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے تمام اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو تنازعات میں اضافے کا باعث بنیں۔انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ایک بڑی عالمی طاقت ہے اور اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں امن کے قیام اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے ہمیشہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی اس حوالے سے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔چوہدری محمد یوسف کسیلیہ نے کہا کہ اگر نیتن یاہو عالمی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے سے باز نہیں آتا تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس کی حمایت ترک کر دے تاکہ خطے میں حقیقی امن کی راہ ہموار ہو سکے ۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر جن کے ہاتھ بے گناہ معصوم شہریوں کے خون سے رنگے ہوں انہیں عالمی سطح پر کسی بھی قسم کی حمایت نہیں ملنی چاہیے ۔